 Zapraszamy na V Edycję Rum Love Festiwal?

21-22 czerwca 2024

Czasoprzestrzeń Zajezdnia Dąbie

Na festiwalu czeka na Was:

? Ponad 140 marek rumu z całego świata! Od klasyków po unikalne i egzotyczne propozycje – każdy znajdzie coś dla siebie.

?Sesje Degustacyjne – zapisz się już teraz, aby poznać i zasmakować wyjątkowych rumów. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o procesach produkcji i różnorodności smaków.

?️Panele Dyskusyjne – eksperci i miłośnicy rumu podzielą się swoją wiedzą i pasją. Dowiedz się więcej o historii, kulturze i przyszłości rumu od najlepszych w branży.

? Strefa Cygarowa – dla tych, którzy cenią sobie chwilę relaksu przy dobrym cygarze. To miejsce, gdzie można w pełni docenić wyjątkowe połączenie smaku rumu i cygara.

? Strefa koktajlowa nakręcana przez Bacardi

– spróbuj wyśmienitych koktajli przygotowanych przez najlepszych barmanów. Zadbamy o to, aby każdy drink był wyjątkowy!

? Koncerty na żywo – w tym niezapomniane Szanty, które wprowadzą Was w marynarski klimat i zapewnią świetną zabawę. Muzyka na żywo to gwarancja wspaniałej atmosfery!

? Afterparty – nie kończymy zabawy z zamknięciem bram festiwalu! Dołącz do nas na afterparty i baw się do białego rana w rytmie najlepszej muzyki

To wyjątkowe wydarzenie to prawdziwe święto dla wszystkich miłośników rumu i dobrej zabawy. Dołącz do nas na V Edycji Rum Love Festiwal we Wrocławiu i przeżyj niezapomniane chwile w towarzystwie ludzi, którzy podzielają Twoją pasję do rumu!

Nie może Cię zabraknąć! Do zobaczenia we Wrocławiu! ??

