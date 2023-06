Skąd się wziął rum?

Najbardziej prawdopodobną ojczyzną rumu są Indie lub Chiny, gdzie 4000 lat temu odkryto trzcinę cukrową. Krzysztof Kolumb wielki podróżnik przetransportował trzcinę cukrową, która świetnie przyjęła się w klimacie wysp Morza Karaibskiego. W Europie rum pojawiła się za sprawą Arabów, którzy zaczęli produkcję rumu w Hiszpanii.

Jak się produkuje rum?

Każdy rodzaj rumu jest niepowtarzalnym dziełem destylarni, a każda z nich ma inne sposoby produkcji, mieszania itd. Rum produkuje się z soku z trzciny cukrowej lub melasy. Do fermentacji potrzebne są dzikie drożdże lub drożdze starannie wyselekcjonowane przez destylarnię, woda i cukier. Po destylacji rum jest przelewany do dużych dębowych beczek. Rum leżakuje co najmniej 12 miesięcy. Im dłuższy czas dojrzewania, tym ciemniejszy kolor rumu. Ciemniejsze rumy są szlachetniejsze.

Gdzie rum jest głównie produkowany?

Obecnie rum produkuje się wszędzie tam, gdzie rośnie trzcina cukrowa, czyli w strefie podrównikowej. Destylarnie rumu znajdziemy od Australii, przez Indonezję, Indie, Afrykę, aż po Karaiby. Przykładowe kraje, które mają duże tradycje w produkcji rumu:

Na Karaibach to np. Jamajka, Barbados, Kuba,

W Ameryce Środkowej to np. Gwatemala,

W Ameryce Południowej to np. Brazylia,

w Indiach.

Jakie są popularne koktajle z rumem?

Najbardziej znane i popularne drinki z rumem to Cuba Libre, Mojito, Daiquiri, Pina Colada, Rum Collins czy Nasty Girl. Warto wspomnieć, że Daiquiri to ulubiony drink Ernesta Hemingwaya. Przyjaciel pisarza przygotował dla niego specjalną wersję tego cocktailu, którego nazwano Papa Doble.

Jak przechowywać rum w domu, aby zachować jego jakość?

Kiedy już kupimy nasz ulubiony rum, to należy przechowywać go w chłodnym pomieszczeniu z małym dostępem światła. Po otwarciu butelki rum zachowa swoje walory smakowe i zapachowe przez 24 miesiące. Warto podkreślić, że rumy starzeją się tylko w beczkach. Po przelaniu do butelki nie będą dalej dojrzewać.

Białe kruki na rynku rumów

Limitowane edycje rumów, czy tzw. białe kruki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów i kolekcjonerów. W Polsce pośrednikiem w zakupie białych kruków wśród rumów jest np. firma Wealth Solution, która m.in. zabutelkowała słynny rum Caroni z Trynidadu i Tobago. Ta doceniana przez koneserów destylarnia, działała w latach 1918 - 2002 r. Wealth Solution stworzyła w ten sposób serię Music!, która nawiązuje do tradycji muzycznej Karaibów. Pierwsze trzy edycje to 20-letni rum Caroni 1998 Soca, 20-letni Caroni 1998 Calypso i 22-letni Caroni 1996 Parang. Liczba butelek każdego z tych alkoholi nieznacznie przekroczyła 200 sztuk. Butelek rumu z Trynidadu i Tobago jest coraz mniej, a ich cena rośnie.

Natomiast rum Dictador prawdziwą sławę zyskał dzięki współpracy z polskim inwestorem, który wypromował markę na całym świecie. Rum Dictador słynie z niepowtarzalnych, kolekcjonerskich edycji. Każda z serii ma nie więcej niż kilkaset butelek, które mimo zawrotnych cen są wyprzedawane pniu. Najsłynniejsze edycje Dictadora powstały w wyniku współpracy z artystami z plemienia Wixáritari oraz rzeźbiarzem Richardem Orlinskim. Najdroższa okazała się jednak limitowana seria M-City Golden Cities. Cena za butelkę zaprojektowaną przez polskiego projektanta Mariusza Warasa zaczyna się od 1,5 mln USD!

Inwestowanie w rum

Jest to opcja, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Eksperci uważają, że to właśnie luksusowy rum ma obecnie największy potencjał inwestycyjny. Początkujący inwestor może skorzystać z fachowej porady profesjonalisty. Przede wszystkim należy wybierać limitowane edycje renomowanych destylarni, które zyskały uznanie krytyków. Im mniej butelek zostało wydanych w ramach danej edycji, tym większą może być stopa zwrotu.

Aplikacje rumowe

Rum Testing Note

Swoją podróż z rumem możesz rozpocząć z Rum Tasting Notes, profesjonalną aplikacją rumową, która została stworzona przez Olivera Gerhardta. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy, która dostarcza informacji o wieku rumu, zawartości alkoholu i destylarni, w której dojrzewał. Z pomocą aplikacji można też prowadzić dziennik degustacyjny, wystawiać oceny oraz zarządzać piwniczką z rumami.

Spirit Radar

Jest to aplikacja, która powstała w Czechach. Stworzyli ją oczywiście miłośnicy rumu. Za pomocą aplikacji możesz:

Śledzić sprzedaż i dostępność butelek na całym świecie zarówno w sklepach internetowych, jak i na aukcjach.

Odkrywać nowe butelki i znaleźć ciekawe oferty.

Sprawdzić szczegółową historię sprzedaży.

Dowiedzieć się o nowych ofertach i aukcjach.

Obserwować wartość swoich kolekcji.

RumX - aplikacja w AppStore

RumX można ściągnąć w AppStore. Dzięki tej nowoczesnej aplikacji możesz:

Śledzić swoją kolekcję rumów i notatki z degustacji w dowolnym momencie.

Przeglądać największą na świecie bazę ponad 11 000 rumów z całego świata.

Sprawdzić szczegóły na temat swoich ulubionych rumów: w tym oferty sklepów, artykuły na blogu lub wrażenia z degustacji od społeczności.

Zdigitalizować swoją kolekcję rumów.

Tworzyć cyfrowe notatki z degustacji.

Dzielić się swoimi wrażeniami ze społecznością.

Rum to niezwykle ciekawy i szlachetny trunek. Jest doceniany przez koneserów i kolekcjonerów na całym świecie. W sklepie BlackBeard możesz nie tylko kupić swój ulubiony rum, ale również wziąć udział w degustacji i poznać różne historie z nim związane.

Również na Najbardziej Aromatycznym Festiwalu w Polsce, który odbędzie się w dniach 23 i 24.06.2023 będziesz mógł na własnych zmysłach przekonać się, jak wiele aromatów ma w sobie rum i porozmawiać ze znanymi osobami, którzy są ambasadorami znanych marek rumowych, właścicielami destylarni.

Bilety i szczegóły:

https://rumlovefestiwal.com/pl/strefy-i-atrakcje

Organizator:

BlackBeard Barber&Barrel House

https://blackbeard.com.pl/