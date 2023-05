Najbardziej Aromatyczny Festiwal w Polsce już we Wrocławiu po raz 4

Rum Love Festiwal to niezwykła okazja do wstępu do świata rumów. Świata bogatego jak mało który inny. To na tym festiwalu poznasz nowe smaki i aromaty najlepszych rumów jakie tylko istnieją. Uczestnicy festiwalu przeniosą się na dwa dni do krainy przepełnionej najbardziej aromatycznym trunkiem świata – rumem. Czwarta edycja Rum Love Festiwal odbędzie się w Czasoprzestrzeni w Zajezdni Dąbie we Wrocławiu w dniach 23-24 czerwca 2023r.

Organizatorem i pomysłodawcą tego niezwykłego święta rumu jest Tomasz Krzyk, właściciel BlackBeard - męskiego salonu fryzjerskiego połączonego z sklepem z alkoholami, miejscu gdzie również odbywają się liczne degustacje oraz spotkania biznesowe, przy ul. Tęczowej 57 we Wrocławiu oraz Rum Love Festiwal.

Trzy poprzednie edycje odbyły się w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Nowa przestrzeń została wybrana z chęci zmiany aranżacji i nowych pomysłów, które nie były możliwe do wykonania w dotychczasowym domu Rum. Czym zaskoczą nas organizatorzy czwartej edycji Festiwalu? Dla uczestników tego niezwykłego wydarzenia przygotowano trzy strefy: wewnętrzną ze stoiskami wystawców, zewnętrzną: z cocktail barem i leżakami, miejscem na degustacje cygar oraz gastronomiczną. W czasie Festiwalu możesz wziąć udział w licznych szkoleniach i warsztatach, degustować rumy z różnych zakątków świata: Barbadosu, Dominikany, panamy, Mauritiusa, Trynidadu, Kuby, RPA i wielu innych oraz bawić się na koncertach i występach, spędzać czas z przyjaciółmi na zewnętrznej zaaranżowanej strefie gastronomicznej sącząc ulubionego drinka. Degustacje i Master Class poprowadzą ambasadorzy najbardziej prestiżowych marek rumowych na świecie, którzy są mistrzami w swoich dziedzinach. Wszystkie czekające na gości atrakcje bez wątpienia pobudzą Twoje zmysły i ukażą prawdziwy i często nieznany świat rumu. A już teraz możesz przenieść się w klimaty festiwalowe oglądając poniższy film z poprzedniej edycji.

Dodatkowe informacje: https://rumlovefestiwal.com/pl/czym-jest-rum-love-festiwal/